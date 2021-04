Ein Mitarbeiter reinigt ein Becken im Inselbad Untertürkheim in Stuttgart.

Marijan Murat/dpa

Berlin. Mit dem Beginn des Wonnemonats Mai locken normalerweise vielerorts wieder die Freibäder. Doch wegen Corona dürfte es im zweiten Jahr in Folge mit dem Saisonstart noch dauern.

Der Beginn der Freibadsaison dürfte in diesem Jahr an den meisten Orten noch auf sich warten lassen.„Normalerweise werden die Bäder am 1. Mai eröffnet. Ob der Termin in diesem Jahr möglich ist, ist aufgrund des derzeitigen Pandemiegeschehen