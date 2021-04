Polizistin bei Messerattacke in Frankreich getötet

Bei einem Messerangriff auf einer Polizeiwache in einer Gemeinde in der Nähe von Paris ist Berichten nach eine Polizistin ums Leben gekommen. (Symbolbild)

imago images/FedericoPestellini/Panoramic

Rambouillet . Der Angreifer sei am Freitagmittag angeschossen und festgenommen worden, hieß es in französischen Medien.

Bei einem Messerangriff auf einer Polizeiwache in einer Gemeinde in der Nähe von Paris ist Berichten zufolge eine Mitarbeiterin der Polizei ums Leben gekommen. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Freitag unter Berufung