Die Impfbereitschaft der Deutschen steigt wieder.

Matthias Bein/dpa

Hamburg. Die Skepsis der Deutschen gegenüber einer Corona-Impfung scheint abzunehmen. Einer aktuellen Befragung zufolge wollen sich rund 67 Prozent der Menschen impfen lassen. Zu wenig, um die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen.

Die Bereitschaft zu einer Corona-Impfung steigt in Europa, auch in Deutschland lässt sich ein positiver Trend beobachten. Das besagt eine Studie des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg. Der Anteil vo