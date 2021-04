Indien ist neuer Spitzenreiter bei den weltweiten Corona-Neuinfektionen an einem Tag.

Str/XinHua/dpa

Neu-Delhi. Zahlreiche Massenveranstaltung und weitgehende Sorglosigkeit rächen sich nun in Indien. Das Land mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern stellt erneut einen traurigen Rekord auf.

Indien hat den zweiten Tag in Folge einen weltweiten Höchstwert an Neuinfektionen mit dem Coronavirus erreicht. In den vergangenen 24 Stunden wurden 332.730 Corona-Fälle erfasst - so viele wie in keinem anderen Land der Welt an einem Tag zu