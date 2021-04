Menschen stehen in Neu-Delhi Schlange, um Sauerstoffflaschen aufzufüllen.

Uncredited/AP/dpa

Neu-Delhi. Noch Anfang 2021 sah es gut aus in Indien. Aber jetzt kämpft das Riesenland mit einer großen zweiten Corona-Welle. Die Seuche verbreitet sich immer schneller und den Krankenhäusern geht der Sauerstoff aus.

Mehr als eine Million registrierte Corona-Neuinfektionen in nur vier Tagen. Zweimal in Folge ein Höchstwert bei den Tages-Infektionswerten. Ein schlimmer Rekord reiht sich in Indien an den nächsten. Dahinter liegen viele Schicksale.Menschen