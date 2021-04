Kritik an Corona-Politik: Tatort-Star Jan Josef Liefers gehört zu den rund 50 prominenten Film- und Fernsehschauspielern, die mit einer großangelegten Internetaktion unter dem Motto #allesdichtmachen für Aufsehen sorgen.

dpa/Oliver Berg

Berlin. Unter dem Hashtag #allesdichtmachen kritisieren bekannte Schauspieler die Corona-Politik. Die Aktion polarisiert, auch Gesundheitsminister Spahn hat sich in die Debatte eingeschaltet.

Schauspieler Jan Josef Liefers hat sich am Freitagabend in der Talkshow "3 nach 9" bei Radio Bremen zu der Kritik an der Aktion #allesdichtmachen geäußert: "Ironie war vielleicht das falsche Mittel", gestand der Tatort-Star ein. Liefers und