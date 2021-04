Man gehe davon aus, dass die Leiche mehrere Monate dort gelegen hat, so ein Polizeisprecher. (Symbolbild)

dpa/Rolf Vennenbernd

Werdohl . "Es sind Knochen menschlichen Ursprungs", sagte ein Polizeispreche. Die Identität der Leiche sei noch unklar.

Zwei spielende Kinder haben Skelettteile einer menschlichen Leiche am Flussufer der Verse in Nordrhein-Westfalen gefunden. Die neun und elf Jahre alten Mädchen hätten am Dienstag in der Nähe von Werdohl Müll aufgesammelt, am Flussufer und i