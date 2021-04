Joints als Impfanreiz? Offensichtlich ein voller Erfolg.

dpa/Mark Lennihan

New York. Wie bekommt man Menschen dazu, sich gegen Corona impfen zu lassen? Aktivisten haben nun einen besonderen Anreiz ausgemacht: Jeder Geimpfte bekommt einen Gratis-Joint. Der Erfolg gibt ihnen Recht.

In New York ist eine Corona-Impfprämie der besonderen Art verteilt worden: Jeder, der den Nachweis über mindestens eine Corona-Impfspritze vorlegen konnte, durfte sich am Dienstag einen Gratis-Joint abholen. Dabei handelte es sich allerding