Die meisten Menschen sorgen sich um das Klima und unseren Planeten. Es kommt nicht darauf an, alles perfekt zu machen.

imago-images/Eva Bee

Hamburg. Es ist der Tag der Erde, auch Earth Day genannt. Ein Tag zum Nachdenken über Konsum und den eigenen CO2-Fußabdruck.

Am 22. April ist der Tag der Erde, oder Earth Day, wenn man den Blick von Deutschland auf die ganze Welt ausweitet. Die Organisatoren mit Sitz in Frankfurt am Main nutzen den jährlichen Umweltaktionstag, um Klimaschutz durch Bildung und Sic