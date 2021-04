Die Virologin Sandra Ciesek hält die Gefahr von Corona-Impfungen für überbewertet.

imago images/Stefan Boness

Frankfurt/Hamburg. Astrazeneca ist gefährlich und ein Asthmaspray bringt die Wende in der Behandlung von schweren Corona-Verläufen – zwei Behauptungen, die die Virologin Sandra Ciesek so nicht stehen lassen will.

Das Vertrauen in den Impfstoff von Astrazeneca ist erschüttert, das Vakzin bleibt in mancher deutschen Arztpraxis ungenutzt im Kühlschrank liegen. Zu groß ist die Angst der Menschen vor einer Thrombose im Hirn. Die Frankfurter Virologi