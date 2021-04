"Du warst ein feiner Kerl": So trauern Kollegen um Willi Herren

Kollegen und Fans trauern um Entertainer Willi Herren.

imago images/7aktuell

Köln. Nach dem überraschenden Tod von TV-Star Willi Herren sind Kollegen und Fans in Trauer um den Schauspieler – und nehmen emotional Abschied.

Schauspieler und Entertainer Willi Herren ist völlig unerwartet im Alter von 45 Jahren gestorben. Er wurde am Dienstag leblos in seiner Kölner Wohnung aufgefunden. Die Hintergründe zum Tod des Reality-Stars, der derzeit noch in der Sat.1-Sh