Königin Elizabeth II. wird ihren Geburtstag in aller Stille begehen.

Chris Jackson/PA Wire/dpa

London/Windsor. Vor wenigen Tagen erst fand die Trauerfeier für Prinz Philip statt. Jetzt wird die Queen 95 Jahre alt. Ein trauriger Geburtstag, den die Monarchin im kleinen Kreis begehen will.

Die britische Königin Elizabeth II. wird an diesem Mittwoch 95 Jahre alt. Was unter anderen Vorzeichen Anlass für größere Feierlichkeiten gewesen wäre, wird in diesem Jahr in aller Stille begangen.Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolg