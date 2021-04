Lidl in Irland bietet bald Binden und Tampons gratis an

Bald können menstruierende Menschen in Irland kostenlose Periodenprodukte beim Discounter Lidl erhalten.

dpa/Sebastian Kahnert

Dublin. Lidl Irland hat verkündet, dass man ab Mai kostenlose Menstruationsartikel über einen Gutschein erhalten kann.

In Zusammenhang mit einer neuen Initiative gegen die sogenannte Periodenarmut, bietet der Discounter Lidl ab Mai in Irland gratis Binden und Tampons an. Damit ist das Einzelhandelsunternehmen das erste der Welt, das diesen Schritt