Jährlich feiern Cannabis-Fans am 20. April den "420 Day".

Berlin. In Quentin Tarantinos Film "Pulp Fiction", in der TV-Serie "Die Simpsons" und in diversen anderen Shows taucht immer wieder die Zahl 420 auf – als Uhrzeit, Zahlencode oder sogar als Fußballergebnis. Was hat es damit auf sich? Heute feiern weltweit Joint-Anhänger den "420 Day" – das bedeutet er.

Die einen heben die schmerzlindernde Wirkung hervor, andere warnen vor den Folgen beim Konsum – es geht um Cannabis. Seit jeher wird das Für und Wider von Cannabis diskutiert. Für die Befürworter ist heute ein besonderer Tag. Denn am 20. Ap