Die indische Variante des Corona-Virus ist nun auch in Berlin angekommen.

imago images/ZUMA Wire/Naveen Sharma

Neu-Delhi/London/Berlin. Die indische Variante B.1.617 des Coronavirus wurde nun von der WHO als "besorgniserregend" eingestuft. Auch Berlin meldet die ersten Fälle der Mutante.

Die zunächst in Indien entdeckte Corona-Variante B.1.617 ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen in mehr als 40 Ländern nachgewiesen worden. Mehr als 4500 analysierte Gensequenzen aus 44 Ländern seien B.1.617 zugeo