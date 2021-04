Kane Tanaka (hier 116 Jahre alt), solle die olympische Fackel in Japan tragen.

Takuto Kaneko/dpa

Charlotte. Mit Hester Ford ist am Wochenende der älteste Mensch der USA mit 115 Jahren verstorben. In Niedersachsen feierte eine 110-Jährige ihren Geburtstag mit frischer Corona-Impfung – und die älteste Frau der Welt will bald die olympische Flamme in Japan tragen.

Hester McCardell Ford starb, wie berichtet, am Samstag im Alter von mindestens 115 Jahren in ihrem Haus in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina. Sie galt als ältester Mensch der USA und hinterließ Hunderte Nachfahren.Nach Daten d