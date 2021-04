Porsche will mehr Autos an Frauen verkaufen – mit einem neuem Farbton

Porsche will mehr Frauen zur Kundschaft zählen.

imago images/Jan Huebner

Stuttgart. Ob diese Strategie wirklich zeitgemäß ist? Der Autohersteller möchte seinen Markt mehr für Frauen öffnen und greift dabei offenbar auf eine neue Farbpallette für seine Modelle zurück.

Mit den starken Quartalszahlen kann der Sportwagenhersteller Porsche eigentlich zufrieden sein. In den ersten drei Monaten dieses Jahres ist der Fahrzeugabsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 71.986 Wagen gestiegen. So weit, so gut. D