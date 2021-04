Großbrand in Kapstadt zerstört historische Gebäude

Mehr als 120 Feuerwehrleute kämpfen in Kapstadt gegen die Flammen.

Nardus Engelbrecht/AP/dpa

Kapstadt. Das verheerende Feuer hat auch auf Hänge des berühmten Tafelbergs übergegriffen. Brandursache ist nach Behördenangaben vermutlich ein von einem Obdachlosen entzündetes Lagerfeuer.

Angefacht von heftigem Wind hat sich ein am Wochenende ausgebrochener Großbrand in Südafrikas Touristenmetropole Kapstadt auch am Montag weiter ausgebreitet. Tausende Studenten mussten ihre von den Flammen bedrohten Unterkünfte fluchtartig