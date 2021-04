Flammen zerstören Flächen des Tafelbergs in Kapstadt

Weißer dichter Rauch steigt über dem Tafelberg auf.

Lyu Tianran/XinHua/dpa

Kapstadt. Der Tafelberg ist das Wahrzeichen Kapstadts, er steht unter Naturschutz. Nun zerstörte ein wohl von einem Obdachlosen entzündetes Lagerfeuer Teile des berühmten Bergs.

Ein Großfeuer in Südafrikas Touristenmetropole Kapstadt hat erhebliche Flächen des berühmten Tafelbergs in Mitleidenschaft gezogen.Die Hänge über dem Stadtteil Newlands standen in Flammen, diese zerstörten das beliebte Rhodes Memorial Resta