Mindestens drei Tote nach Schüssen in Wisconsin

Die Polizeibeamten wurden gegen Mitternacht zu dem Lokal im Norden der Stadt Kenosha gerufen.

Michael Reynolds/EPA/dpa

Kenosha. Erneut werden in den USA Menschen mit Schüssen in den Tod gerissen. Der Schütze eröffnet in einem Lokal das Feuer und flüchtet.

Bei Schüssen in einer Bar im US-Bundesstaat Wisconsin sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen seien mit ernsten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, berichteten US-Medien übereinstimmend am frühen un