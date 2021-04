Schnell genug rennen: Blitzer in der Fußgängerzone belustigt Einwohner

Ein Blitzer in der Innenstadt hat so manches Wettrennen gegen die Maschine provoziert. (Symbolbild)

imago images/Westend61/Christophe Papke

Northeim. Die Bewohner von Northeim fühlen sich durch einen in der Innenstadt aufgestellten Blitzer herausgefordert – und lassen ihn im Vorbeirennen auslösen.

Er ist als klobiger grauer Kasten getarnt und steht an einer verkehrsberuhigten Straße mit Kopfsteinpflaster in der Innenstadt von Northeim in Südniedersachsen: Der Blitzeranhänger namens "Alice" soll seit dieser Woche im verkehrsberuhigten