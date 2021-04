Ehefrau ermordet und in Müllcontainer geworfen

Im Rhein-Main-Deponiepark suchten die Ermittler in verbrannten Müllresten nach der Leiche einer Frau.

Silas Stein/dpa

Frankfurt am Main. Weil ein Mann zum Zusammenleben mit seiner neuen Freundin die Eigentumswohnung seiner Frau haben will, bringt er sie um. Nach einem Indizienprozess ist nun das Urteil gefallen.

Er hat seine Frau aus Habgier getötet und die Leiche in einen Müllcontainer geworfen - wegen Mordes ist ein 38-Jähriger in Frankfurt zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Vorsitzende Richter am Landgericht, Jörn Immerschmitt, sprach i