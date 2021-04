Die Polizei war kurz vor Mitternacht zu der Lagerhalle nahe dem Flughafen der Stadt gerufen worden.

Michael Reynolds/EPA/dpa

Indianapolis. In einer FedEx-Lagehalle in Indianapolis fallen Schüsse. Mehrere Menschen werden getötet. Der Schütze nimmt sich selbst das Leben. Mehrere Menschen werden mit Schusswunden in Krankenhäusern behandelt.

Bei Schüssen in einem Paketzentrum des Logistikunternehmens Fedex in den USA sind Medienberichten zufolge mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Der Vorfall hatte sich am späten Donnerstagabend (Ortszeit) in Indianapolis im US-Bundess