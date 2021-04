Hagenbeck-Geschäftsführer Dirk Albrecht.

Markus Lorenz

Hamburg. Ein Gespräch über Millionenverluste, Fußbälle im Tigergehege, Streit in der Familie und das historische Eingangstor.

Herr Albrecht, wie geht es Hagenbeck in der Corona-Krise?Dem Tierpark Hagenbeck geht es, wie vielen Unternehmen, in der Pandemie nicht so richtig gut. Die wirtschaftliche Situation macht uns viele Sorgen.Der Tierpark ist seit November wiede