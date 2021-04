Gefährliches Tier in Busch entpuppt sich als Croissant

„Kommt und nehmt es hier weg“: Ein französisches Gebäck hat in Polen ein Mehrfamilienhaus in Angst un Schrecken versetzt.

-/Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami/dpa

Krakau. „Die Leute machen die Fenster nicht mehr auf, weil sie Angst haben“: Als Tierschützer in Polen zu einem Haus gerufen werden, vermuten sie Furchterregendes. Doch vor Ort erleben sie eine Überraschung.

Ungewöhnlicher Einsatz für Tierschützer in Polen: In Krakau hatte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses die örtliche Tierschutz-Organisation gerufen, weil in einem Fliederbusch vor dem Haus wohl ein gefährliches Tier sitze. Vor Ort habe s