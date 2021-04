Für Unternehmer Ralf Dümmel war die Kritik an den "Pinky Gloves" nicht hinnehmbar. Er äußerte sich persönlich zu den Vorwürfen.

dpa/Christian Charisius

Stapelfeld/Olfen. Die Kritik an ihrem Produkt "Pinky Gloves" ließ die Gründer und Ralf Dümmel nicht kalt. Nun haben sie sich geäußert.

Nach Kritik an einem in der Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" vorgestellten Handschuh für Frauen reagieren Investor Ralf Dümmel (54) und die beiden Gründer zerknirscht. "Mir tut es im Herzen weh, wenn ich all die Nachrichten und Komment