Der mit Corona infizierte Fernsehmoderator Günther Jauch muss am 17.04.2021 ein zweites Mal passen.

Stefan Gregorowius/TVNow/dpa

Köln/Potsdam. Der Fernsehmoderator lebt dieser Tage unfreiwillig in der Isolation. Auch bei einer RTL-Liveshow kann er am Samstag mitmachen. Wie geht es mit ihm weiter?

Der mit Corona infizierte Fernsehmoderator Günther Jauch fällt am Samstag ein zweites Mal bei der RTL-Liveshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“ aus.Er befinde sich wegen des positiven Corona-Tests bis Sonntag in häuslicher Quarantäne,