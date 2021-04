Golda Rosheuvel (M) als Königin Charlotte in einer Szene aus Episode 102 der Serie „Bridgerton“.

Liam Daniel/Netflix/dpa

New York. In fast allen Ländern war die Serie „Bridgerton“ in den Top 10. Jetzt kündigte Netflix eine geballte Fortsetzung an.

Die Netflix-Erfolgsserie „Bridgerton“ bekommt zwei weitere Staffeln. Das teilte der Streamingdienst per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die erste Staffel der Historienserie war Ende 2020 gestartet und zu einer der erfolgreichsten in der