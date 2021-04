EU-Innenkommissarin Ylva Johansson will gegen die zunehmende Kriminalität in der Europäischen Union vorgehen.

Brussel. Kindesmissbrauch, Drogenhandel, Betrug: Organisierte Kriminalität ist in der EU ein riesiges Geschäft mit vielen Opfern. Die EU-Kommission will das ändern.

Die EU-Kommission will Menschenhändlern und Organisierter Kriminalität in Europa das Handwerk legen.EU-Innenkommissarin Ylva Johansson sprach am Mittwoch in Brüssel von „einer der größten Bedrohungen“ für unsere Gesellschaft. „Wir wollen si