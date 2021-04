Eine Frau hält ein Smartphone in ihrer Hand, auf dessen Display eine Betrugs-SMS zu lesen ist.

Wolf von Dewitz/dpa

Köln. Phishing kennt fast jeder - man muss nur mal in seinen Spam-Ordner gucken, um Abzocke-Emails zu finden. Smishing ist das gleiche in grün, aber für Smartphones gemacht: Hier startet die Betrugsmasche als SMS. Derzeit sind besonders viele solcher Mitteilungen in Umlauf.

Es klingt nach guten Nachrichten: „Vielen Dank!“, heißt es in einer SMS. „Ihr Termin ist bestätigt.“ Über einen mitgeschickten Link soll es möglich sein, die Sendung zu verfolgen.Eine andere SMS kündigt den baldigen Paketerhalt eines Elektr