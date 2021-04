Ein ICE verlässt den Hauptbahnhof Halle in Richtung Berlin.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Wiesbaden. Das zweite Jahr in Folge gab es an Ostern Restriktionen wegen Corona. Doch im Vergleich zu 2020 waren in diesem Jahr mehr Menschen in Deutschland über das verlängere Wochenende unterwegs.

Sind die Ängste geringer geworden oder der Lockdown-Frust größer? Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie waren an den Ostertagen die Menschen in Deutschland mehr unterwegs als 2020. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes zur Mobilitä