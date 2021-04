Eine Deutsche berichtet: So lief die Impfung in den USA

Eine Deutsche berichtet über ihre Impferfahrung in den USA.

Jose M./imago-images

Hamburg/Chicago. Die USA setzt mit Erfolg auf eine schnelle und flächendeckende Impfstrategie, die auch in Deutschland Hoffnung geben könnte. Eine Deutsche berichtet von ihrer Impferfahrung.

Lange standen die USA für ihr Handeln in der Corona-Pandemie in der Kritik, doch nun setzt das Land auf eine schnelle und flächendeckende Impfstrategie: mit Erfolg. Durch massive Fehlentscheidungen des Ex-Präsidenten Trump in der Corona-Pan