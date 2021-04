Schüler bei Schießerei an High School in den USA getötet

Knoxville: Bei einer Schießerei an einer High School ist ein Schüler getötet worden.

imago images/Steve Skjold

Washington. An einer Schule in Knoxville, Tennessee, ist es zu einer Schießerei gekommen. Ein Schüler ist dabei getötet worden, ein Polizist wurde verletzt.

Bei einem Schusswechsel in einer Schule in Knoxville im US-Bundesstaat Tennessee ist am Montag ein Schüler durch eine Polizeikugel getötet worden.Das Kriminalamt von Tennessee (TBI) teilte am Montagabend (Ortszeit) mit, Polizisten seie