Mindestens ein Toter nach Schüssen vor Krankenhaus in Paris

Polizisten sperren das Gebiet um das Krankenhaus Henry Dunant ab. In Paris ist mindestens ein Mensch in der Nähe eines Krankenhauses durch Schüsse getötet worden.

Anne-Christine Poujoulat/AFP/dpa

Paris. Vor einem Krankenhaus in Paris fallen plötzlich Schüsse. Ein Mann soll sie abgefeuert haben und anschließend geflüchtet sein. Eines der Opfer überlebt Tat nicht. Die Hintergründe sind weiter unklar.

In Paris ist mindestens ein Mensch in der Nähe eines Krankenhauses durch Schüsse getötet worden. Eine weitere Person sei verletzt worden, bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur in Paris.Der Vorfall hat sich demnach vor dem Henr