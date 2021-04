Prinz Harry ist ohne Herzogin Meghan nach Großbritannien gereist.

Andrew Milligan/PA Wire/dpa

London/Windsor . Zu den Trauerfeierlichkeiten für seinen Großvater Prinz Philip reist Enkel Prinz Harry aus Kaliforniern alleine an.

Prinz Harry (36) ist nach offiziell unbestätigten Medienberichten nach dem Tod seines Großvaters Prinz Philip in Großbritannien eingetroffen. Er soll am kommenden Samstag (17. April) an der Trauerfeier in Windsor teilnehmen. Der Ehemann von