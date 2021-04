Dortmunds Stürmer Erwin Kostedde (r) im Zweikampf mit Bayern-Abwehrspieler Bernd Dürnberger(1976).

Wilhelm Leuschner/dpa

Berlin. Der Kicker blickt zurück. Rassismus kein Thema in Deutschland? Er hat da so seine eigenen Erfahrungen gemacht.

Erwin Kostedde würde nicht noch einmal mitmachen wollen, was er als Schwarzer auch im Fußball in Deutschland erlebt hat. „Vielleicht ist es leichter geworden, ich weiß nicht“, sagte der 74-Jährige dem „Tagesspiegel“ in einem Interview (Sonn