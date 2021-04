Lidl will offenbar seine Geschäfte in Nord und Süd aufteilen.

imago images/Eibner

Berlin. Aldi Nord und Aldi Süd – das Geschäftsmodell des Discounters hat sich bewährt. Auch Lidl will nun diesen Weg gehen, um lokal konkurrenzfähiger zu werden.

Der Discounter Lidl will neue Wege gehen, das berichtet die Lebensmittelzeitung (LZ). Demnach will Lidl seine Marktpotenziale besser ausschöpfen und seine Geschäfte in Nord und Süd unterteilen – wie Aldi. So sollen die Region