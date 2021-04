RKI-Präsident Lothar Wieler hatte bereits am Freitag vor steigenden Corona-Zahlen gewarnt.

dpa/Kay Nietfeld

Berlin. Die Corona-Fallzahlen steigen hierzulande weiter an. Der Inzidenzwert steigt am Sonntag auf 129,2 an.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 17.855 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 104 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI von Sonnta