Mitglieder der Honourable Artillery Company feuern in London 41 Salutschüsse zu Ehren des verstorbenen britischen Prinzen Philip ab.

Dominic Lipinski/PA/dpa

London/Windsor. Im Vereinigten Königreich knallten am Samstag Kanonen - eine letzte Ehrung für den Gatten der Queen. Derweil trudeln Familienmitglieder in Windsor ein. Wird auch Prinz Harry aus den USA anreisen?

Zu Ehren Prinz Philips sind am Samstag in allen Landesteilen des Vereinigten Königreichs sowie in Gibraltar Salutschüsse abgefeuert worden, unter anderem am Tower in London, in Edinburgh, Cardiff und Belfast. Auch mehrere Kriegsschiffe auf