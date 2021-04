"Der Herzog war jemand, der durch seine Unterstützung für die Krone selbst einen bleibenden Beitrag zur Institution der Monarchie und zur Nation leistete", schreibt der "Telegraph" am Samstag über den verstorbenen Prinz Philip.

Hannah Mckay/dpa

London. In den englischen Medien ist der Tod von Prinz Philip am Samstag allgegenwärtig. Eine Auswahl an Pressestimmen.

Das schreiben englische Zeitungen am Samstag zum Tod von Prinz Philip:"The Telegraph""Es liegt in der Natur der Rolle eines Königlichen Gemahls, immer eine Stütze für die Königin zu sein. Manchmal scherzte Philip mit der für ihn typischen S