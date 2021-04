Prinz Harry hat gemeinsam mit seiner Ehefrau Meghan seinen verstorbenen Großvater Prinz Philip gewürdigt.

Alastair Grant/dpa

London/Los Angeles. Der Tod seines Großvaters traf auch Prinz Harry in den USA schwer. In England wird nun mit Spannung erwartet, ob der 36-Jährige zurück nach London reist – und wie die königliche Familie ihn nach seinem jüngsten Skandal-Interview empfängt.

Prinz Harry hat gemeinsam mit seiner Ehefrau Meghan seinen verstorbenen Großvater Prinz Philip gewürdigt. "In liebevoller Erinnerung an Seine Königliche Hoheit, den Herzog von Edinburgh, 1921 - 2021", hieß es am Freitag auf der Website der