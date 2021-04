Rapper DMX wurde 50 Jahre alt.

dpa/Rafal Guz

New York. Der Rapper DMX mit dem bürgerlichen Namen Earl Simmons ist laut mehreren US-Medien im Alter von 50 Jahren gestorben.

Nach Tagen künstlicher Beatmung nach einem Herzanfall ist US-Rapper DMX im Alter von 50 Jahren gestorben. Der Musiker wurde am Freitag in einer Klinik nördlich von New York für tot erklärt, wie seine Familie mitteilte. "Wir sind zutiefst tr