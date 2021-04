Der "gekaperte Staat": 85.000 Menschen verschwinden in 15 Jahren in Mexiko

In Mexiko nimmt die Kriminalität Überhand.

imago images/ZUMA Press

Mexiko-Stadt. Allein seit der Amtsübernahme des jetzigen Präsidenten Mexikos, Andrés Manuel López Obrador Ende 2018, seien 44.000 Personen laut dem Staatssekretär für Menschenrechte als vermisst gemeldet worden.

Die kleine Julia Isabella hatte großes Glück, so viel Glück wie ihre Angehörigen bisher nicht gehabt haben. Das 18 Monate alte Mädchen wurde am Donnerstag in einem kleinen Dorf im Bundesstaat Jalisco gefunden, wo es achtlos abgelegt worden