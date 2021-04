So reagiert die Welt auf den Tod von Prinz Philip

Der Ehemann der britischen Königin Elizabeth II. ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Das teilte der Buckingham-Palast am Freitag mit.

dpa/Bethany Clarke

London. Am Freitag starb Prinz Philip im Alter von 99 Jahren. Wie die Welt auf seinen Tod reagiert. Hier die ersten Reaktionen.

Prinz Philip, Ehemann der britischen Königin Elizabeth II., ist tot. Der Duke von Edinburgh sei am Freitagmorgen friedlich auf Schloss Windsor gestorben, teilte der Buckingham-Palast in London mit. Philip war vor einigen Wochen in einer Spe