Impfluencer: Dieter Hallervorden lächelt bei seiner Impfung gegen das Coronavirus im Berliner Impfzentrum.

dpa/Christiane Zander

Berlin. Sinnieren, singen, Bierchen süffeln: Wie Promis in Deutschland und weltweit für die Corona-Impfung werben.

Ihr sei die Impfung "sehr sehr gut bekommen", erzählte die in Monaco lebende deutsche TV-Prominente Carmen Geiss (55) vor zwei Wochen in einem Video auf ihrer Facebook-Seite. "Mir ist kein sechster Finger an irgend'ner Hand gewachsen – aber