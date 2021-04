Khloé Kardashian stört ein Schnappschuss von ihr, der in den sozialen Netzwerken kursiert.

imago images/MediaPunch

Los Angeles. Khloé Kardashian geht nach einem "versehentlich" gepostetem Bikini Foto gegen die Verbreitung des unretouchierten Schnappschusses vor.

Durch die amerikanische Reality-Show "Keeping up with the Kardashians" wurde sie an der Seite ihrer Schwester Kim Kardashian weltweit berühmt. Auf Instagram folgen Khloé Kardashian über 130 Millionen Menschen, die das Model täglich durch ih