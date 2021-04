In den USA ist jeder Fünfte voll gegen Corona geimpft

Das Präparat von Johnson & Johnson muss nur einmal verimpft werden.

Mary Altaffer/AP/dpa

Washington. Die Impfkampagne in den USA geht zügig voran. Erst kürzlich versprach Präsident Biden, alle Erwachsenen könnten schon ab 19. April eine Covid-19-Impfung erhalten.

In den USA ist inzwischen etwa jeder Fünfte vollständig gegen Corona geimpft. Von den rund 330 Millionen Einwohnern des Landes sind 66 Millionen abschließend geimpft, wie Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC am Donnerstag zeigten. In Bezug a