Jens Spahn ist hoch zufrieden mit dem Impfstart in den Arztpraxen.

dpa/Kay Nietfeld

Berlin. Dass nun auch tausende Hausärzte impfen, bringt die Impfkampagne massiv voran. Die Praxen erhalten weiterhin große Mengen Impfstoff, versichert der Bundesgesundheitsminister.

Nach dem Einstieg der Hausärzte hat sich die Zahl der Corona-Impfungen in Deutschland sprunghaft erhöht. So wurden am Mittwoch rund 656.000 Dosen verabreicht – 290.000 mehr als am Vortag. Am Donnerstag waren es sogar knapp 720.000 Spritzen.