In der kommenden Woche sollen Hausärzte weniger Biontech-Impfstoffdosen erhalten.

imago images/Beautiful Sports

Berlin. Erst jüngst wurden Zahlen veröffentlicht, die Hoffnung machten: Die Impfungen hierzulande erlebten aufgrund der Unterstützung der Hausärzte einen sprunghaften Anstieg. Doch die Zahlen könnten eventuell wieder runtergehen.

Nach dem Einstieg der Hausärzte hat sich die Zahl der Corona-Impfungen in Deutschland sprunghaft erhöht. So wurden am Mittwoch rund 656.000 Dosen verabreicht 290.000 mehr als am Vortag. Das geht aus der täglichen Impfstatistik des Rob