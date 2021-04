Viel Platz in Zügen und Bussen - Dickes Minus bei Fahrgästen

Hamburgs Zentraler Omnibusbahnhof ZOB an der Adenauerallee.

Markus Scholz/dpa

Wiesbaden. Geschlossene Hotels, Appelle zum Verzicht auf Besuche von Freunden und Verwandten - und natürlich das Homeoffice: Die Corona-Pandemie hat die Mobilität stark verändert.

Es ist leer am Frankfurter Hauptbahnhof in diesen Tagen, sehr leer.Wo einst vor allem im Berufsverkehr morgens und abends Tausende Pendler durch den Bahnhof hasteten, wo an Wochenenden Begrüßungs- und Abschiedsszenen von getrennt lebenden P